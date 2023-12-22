Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  116035 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  110303 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  106969 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  112439 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  149294 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  161448 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  147784 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  140444 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  138627 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131389 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120430 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112415 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103191 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146374 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143368 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ministr-agrarnoi-politiki-ukraini-provel-razgovor-s-novim-polskim-vizavi-o-chem-govorili

Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 13:14  •  13977 просмотра

Read in English

Николай Сольский обсудил с новым министром сельского хозяйства Польши Чеславом Адамом Секерски сотрудничество в решении проблем сельского хозяйства, надеясь на будущую личную встречу для решения общих вопросов.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн переговоры с новоназначенным министром сельского хозяйства Сольский провел онлайн переговоры с новоназначенным министром сельского хозяйства и развития села хозяйства и развития села Республики Польша Чеславом Адамом Секерским. Об этом сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

Николай Сольский во время разговора отметил важность решения украино-польских вопросов. Он подчеркнул, что в 2024 году аграриев обеих стран ждет много новых вызовов обеих стран будет ждать много новых вызовов и необходимо уже сейчас нарабатывать пути их решения. Поэтому он предложил польскому коллеге обсудить насущные вопросы во время очной встречи в Киеве или на польско-украинской границе.

В свою очередь Чеслав Адам Секерский поблагодарил за приглашение и отметил, что будет отстаивать в сотрудничестве с Украиной европейские ценности. Кроме этого он подтвердил готовность обсудить вопросы, связанные с общими европейскими рынками.

Напомним

Сегодня утром в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши  Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты на границе с Украиной: в Польше заявили, что решить проблему с перевозчиками будет сложно

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Міністр аграрної політики України провів розмову з новим польським візаві: про що говорили
The Minister of Agrarian Policy of Ukraine had a conversation with the new Polish counterpart: what was discussed
Новости по теме

Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили

Николай Сольский обсудил с новым министром сельского хозяйства Польши Чеславом Адамом Секерски сотрудничество в решении проблем сельского хозяйства, надеясь на будущую личную встречу для решения общих вопросов.

Политика •   •  13977 просмотра
Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили

Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении

По словам Игната, россияне имеют на своем вооружении десятки таких самолетов, которые они продолжают производить. Он добавил, что Су-34 один из самых новых самолетов наряду с Су-35, которые используются для нанесения управляемых авиабомб и управляемыми ракетами.

Война •   •  15786 просмотра
Такого давно не было: Игнат об уничтожении сразу трех российских Су-34 на Южном направлении

В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения

Стрельба в Праге привела к гибели 14 человек, включая нападавшего, и ранению 25 человек, 10 из которых получили серьезные ранения.

Новости Мира •   •  11850 просмотра
В результате стрельбы в Праге погибли 14 человек, еще 25 получили ранения

Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию

Одесская областная военная администрация усиливает защиту от российских атак, формирует мобильные огневые группы и закупает транспортные средства, несмотря на то, что некоторые беспилотники попадают на территорию области через Молдову и Румынию.

Война •   •  19752 просмотра
Российские дроны летят в Одесскую область через Молдову и Румынию

Байден усилит финансовые санкции против пособников рф

Президент Байден намерен подписать новый указ об усилении санкций против тех, кто финансово поддерживает российскую войну, он направлен на прокси-сервисы и посредников, которые помогают россии избегать уже существующие санкции.

Политика •   •  17523 просмотра
Байден усилит финансовые санкции против пособников рф

Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский

Нидерланды подготовят первые 18 самолетов F-16 для поставки в Украину, что подтвердил Президент Украины Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Рютте.

Политика •   •  16484 просмотра
Нидерланды решили начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для поставки в Украину - Зеленский

Правительство назначило двух заместителей глав МИД и Госрезерва

Ирина Боровец назначена заместителем министра иностранных дел Украины, а Янина Кривда - заместителем председателя Государственного агентства резерва. Кроме того, уволены с должностей Евгений Сосновский и Дмитрий Бабак.

Политика •   •  20481 просмотра
Правительство назначило двух заместителей глав МИД и Госрезерва

Банки прошли пик кредитных потерь - Нацбанк

Украинские банки прошли пик кредитных потерь, и в этом году сформировали минимальные новые резервы, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Банки также увеличили кредитование бизнеса и домохозяйств.

Экономика •   •  18691 просмотра
Банки прошли пик кредитных потерь - Нацбанк

Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов

Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов.

Новости Бизнеса •   •  11984 просмотра
Как выбрать лучшую компанию по разработке сайтов

Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор

По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования. Необходимо создать международный механизм для их освобождения и привлечения к ответственности виновных.

Война •   •  19047 просмотра
Официально известно о 3800 мирных жителей, переживших пытки оккупантов - Генпрокурор