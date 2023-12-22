Министр аграрной политики Украины провел разговор с новым польским визави: о чем говорили

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн переговоры с новоназначенным министром сельского хозяйства Сольский провел онлайн переговоры с новоназначенным министром сельского хозяйства и развития села хозяйства и развития села Республики Польша Чеславом Адамом Секерским. Об этом сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

Николай Сольский во время разговора отметил важность решения украино-польских вопросов. Он подчеркнул, что в 2024 году аграриев обеих стран ждет много новых вызовов обеих стран будет ждать много новых вызовов и необходимо уже сейчас нарабатывать пути их решения. Поэтому он предложил польскому коллеге обсудить насущные вопросы во время очной встречи в Киеве или на польско-украинской границе.

В свою очередь Чеслав Адам Секерский поблагодарил за приглашение и отметил, что будет отстаивать в сотрудничестве с Украиной европейские ценности. Кроме этого он подтвердил готовность обсудить вопросы, связанные с общими европейскими рынками.

Напомним

Сегодня утром в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра.

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