Мининфраструктуры планирует закупить за средства ЕС системы весового контроля на дорогах

"Мы надеемся со следующего транша секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза запустить также закупку автоматизированных систем контроля веса, которые будут вмонтированы по всем автодорогам Украины, в первую очередь национального значения", - рассказал он.

В то же время, по словам министра, это должны делать и области "и на всех новых дорогах такие системы должны быть установлены обязательно".

Напомним, В.Омелян сообщил, что местная власть получит около 15 млрд грн средств из Дорожного фонда с 2018 года.