Мининфраструктуры планирует закупить за средства ЕС системы весового контроля на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян рассказал, что со следующего транша бюджетной поддержки Европейского Союза планируется закупить автоматизированные системы весового контроля на дорогах. Об этом он сегодня сообщил во время заседания Совета регионального развития с участием Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы надеемся со следующего транша секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза запустить также закупку автоматизированных систем контроля веса, которые будут вмонтированы по всем автодорогам Украины, в первую очередь национального значения", - рассказал он.
В то же время, по словам министра, это должны делать и области "и на всех новых дорогах такие системы должны быть установлены обязательно".
Напомним, В.Омелян сообщил, что местная власть получит около 15 млрд грн средств из Дорожного фонда с 2018 года.