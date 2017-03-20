Мининфраструктуры планирует закупить за средства ЕС системы весового контроля на дорогах

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53397 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108253 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123644 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182851 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133215 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мининфраструктуры планирует закупить за средства ЕС системы весового контроля на дорогах

Мининфраструктуры планирует закупить за средства ЕС системы весового контроля на дорогах

Киев  •  УНН

 • 9252 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян рассказал, что со следующего транша бюджетной поддержки Европейского Союза планируется закупить автоматизированные системы весового контроля на дорогах. Об этом он сегодня сообщил во время заседания Совета регионального развития с участием Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся со следующего транша секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза запустить также закупку автоматизированных систем контроля веса, которые будут вмонтированы по всем автодорогам Украины, в первую очередь национального значения", - рассказал он.

В то же время, по словам министра, это должны делать и области "и на всех новых дорогах такие системы должны быть установлены обязательно".

Напомним, В.Омелян сообщил, что местная власть получит около 15 млрд грн средств из Дорожного фонда с 2018 года.

 

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