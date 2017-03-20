Мінінфраструктури планує закупити за кошти ЄС системи вагового контролю на дорогах

"Ми сподіваємося з наступного траншу секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу запустити також закупівлю автоматизованих систем контролю ваги, які будуть вмонтовані по всіх автошляхах України, в першу чергу національного значення", - розповів він.

Водночас, за словами міністра, це повинні робити й області "і на всіх нових дорогах такі системи повинні бути встановлені обов’язково".

Нагадаємо, В.Омелян повідомив, що місцева влада отримає близько 15 млрд грн коштів з Дорожнього фонду з 2018 року.