Мінінфраструктури планує закупити за кошти ЄС системи вагового контролю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що з наступного траншу бюджетної підтримки Європейського Союзу планується закупити автоматизовані системи вагового контролю на дорогах. Про це він сьогодні під час засідання Ради регіонального розвитку за участю Президента України Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.
"Ми сподіваємося з наступного траншу секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу запустити також закупівлю автоматизованих систем контролю ваги, які будуть вмонтовані по всіх автошляхах України, в першу чергу національного значення", - розповів він.
Водночас, за словами міністра, це повинні робити й області "і на всіх нових дорогах такі системи повинні бути встановлені обов’язково".
Нагадаємо, В.Омелян повідомив, що місцева влада отримає близько 15 млрд грн коштів з Дорожнього фонду з 2018 року.