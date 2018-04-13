Минфин объяснил, зачем обяжет состоятельных украинцев декларировать доходы

“Во исполнение Стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практику в работе с налогоплательщиками с высокими доходами”, — говорится в сообщении.

Документ предусматривает:



введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, постановки их на учет и ежегодную подачу налоговой декларации независимо от удержания налоговыми агентами налога на доходы физических лиц и военного сбора с их доходов;



получение ГФС доступа к информации о банковских счетах указанной категории физических лиц;



расширение объема информации, которая будет предоставляться банками по письменному требованию органов доходов и сборов по банковским счетам лиц с высокими доходами, при условии надлежащей защиты таких данных.



Напомним, декларации обяжут подавать тех, кто зарабатывает больше 50 млн грн в год.