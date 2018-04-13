Мінфін пояснив, навіщо зобов'яже заможних українців декларувати статки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Проекту Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими статками” дозволить зменшити рівень ухилення від сплати податків серед платників із високими доходами та водночас запровадити світову практики у роботі з такими платниками, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.
“На виконання Стратегії щодо реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, Мінфін напрацював законопроект, який дозволить зменшити рівень ухилення від сплати податків серед платників податків із високими доходами та водночас запровадити світову практики у роботі з платниками податків з високими доходами”, — йдеться у повідомленні.
Документ передбачає:
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- запровадження критеріїв визначення фізичних осіб з високими статками, взяття їх на облік та щорічне подання податкової декларації незалежно від утримання податковими агентами податку на доходи фізичних осіб та військового збору з їх доходів;
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- отримання ДФС доступу до інформації про банківські рахунки зазначеної категорії фізичних осіб;
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- розширення обсягу інформації, що надаватиметься банками на письмову вимогу органів доходів і зборів щодо банківських рахунків осіб з високими статками, за умови належного захисту таких даних.
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Нагадаємо, декларації зобов’яжуть подавати тих, хто заробляє більше 50 млн грн за рік.