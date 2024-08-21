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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин ожидает, что в 2025 году потребность Украины во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов

Минфин ожидает, что в 2025 году потребность Украины во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 17:33  •  2832 просмотра

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Минфин прогнозирует увеличение потребности во внешнем финансировании на 12-15 млрд долларов в 2025 году. Украина рассчитывает привлечь еще 13,5 млрд долларов внешнего финансирования до конца 2024 года.

Исходя из обновленных прогнозов на 2025 год, потребность во внешнем финансировании увеличится на около 12-15 миллиардов долларов. Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, передает УНН.

Детали

По ее словам, благодаря системной работе с международными партнерами и имплементации необходимых реформ и мероприятий, в 2024 году удалось привлечь уже около 24,7 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Полученные средства являются результатом эффективного выполнения индикаторов и внедрения реформ по программам сотрудничества с донорами.

В Минфине также указали на финансовые вызовы в 2025 году, в частности о необходимом объеме внешнего финансирования на следующий год и пути его обеспечения.

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Согласно расчетам МВФ в программе Extended Fund Facility, на 2025 год потребность во внешнем финансировании оценивается на уровне 22,7 млрд долларов. Исходя из пересмотра предположений, на которых базируется прогноз на следующий год, потребность во внешнем финансировании увеличится на 12 - 15 млрд долларов. Активность боевых действий и риски продолжительности войны, а также систематический рост расходов сектора безопасности и обороны, являются ключевыми факторами, влияющими на рост финансовых потребностей

- подчеркнула заместитель министра.

Относительно использования доходов с обездвиженных суверенных активов РФ в пользу Украины заместитель министра финансов отметила, что позиция правительства остается неизменной.

Важно найти механизмы, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными финансовыми ресурсами на 2025 год. В этом контексте совместное решение G7 по созданию механизма финансирования, обеспеченного доходами, генерируемыми замороженными российскими активами, в пользу Украины является критическим для полноценного финансирования всех бюджетных потребностей

 - подчеркнула Зыкова.

Дополнение

Зыкова подчеркнула, что до конца 2024 года  реформ по программам сотрудничества с донорами. До конца этого года Украина рассчитывает привлечь еще около 13,5 млрд долларов внешнего финансирования:

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  • около 4 млрд евро от Евросоюза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility;
  • более 3,9 млрд долларов от США;
  • около 2,2 млрд долларов от МВФ по результатам выполнения Программы EFF;
  • около 2 млрд долларов от Правительства Японии;
  • около 500 млн долларов от Великобритании.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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