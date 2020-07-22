Минэнерго просит выделить средства для урановой Новоконстантиновской шахты

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37941 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102219 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107125 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134361 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110932 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131834 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102150 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минэнерго просит выделить средства для урановой Новоконстантиновской шахты

Минэнерго просит выделить средства для урановой Новоконстантиновской шахты

Киев  •  УНН

 • 14293 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабмин поручил Минэнерго подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение правительства проект акта о выделении средств Новоконстантиновской шахте. Об этом во время заседания правительства сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.

"Я предлагаю включить в протокольное решение заседания Кабинета министров поручение Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики и Минюстом подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров проект акта о выделении средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID (19 - ред), вызванной коронавирусом (SARS-CoV-2 - ред.) и ее последствиями для финансирования проекта реализации государственного инвестиционного проекта Новоконстантиновской шахты, развитие производственных мощностей", - сказала Ольга Буславець.

Она отметила, что на 2020 год в государственном бюджете было предусмотрено на этот инвестиционный проект средства в объеме 140 млн грн и после внесения изменений по борьбе с COVID-19 намерение о выделении средств было аннулировано.

"Хочу отметить, что отсрочка реализации инвестиционного проекта может привести к уменьшению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата в Украине, а также рост зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции создает угрозу для энергетической, экономической и национальной безопасности", - добавила Ольга Буславец.

Правительство включило это решение в протокол заседания.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о поддержке производства "зеленой" энергетики.

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