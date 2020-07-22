Минэнерго просит выделить средства для урановой Новоконстантиновской шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабмин поручил Минэнерго подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение правительства проект акта о выделении средств Новоконстантиновской шахте. Об этом во время заседания правительства сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.
"Я предлагаю включить в протокольное решение заседания Кабинета министров поручение Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики и Минюстом подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров проект акта о выделении средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID (19 - ред), вызванной коронавирусом (SARS-CoV-2 - ред.) и ее последствиями для финансирования проекта реализации государственного инвестиционного проекта Новоконстантиновской шахты, развитие производственных мощностей", - сказала Ольга Буславець.
Она отметила, что на 2020 год в государственном бюджете было предусмотрено на этот инвестиционный проект средства в объеме 140 млн грн и после внесения изменений по борьбе с COVID-19 намерение о выделении средств было аннулировано.
"Хочу отметить, что отсрочка реализации инвестиционного проекта может привести к уменьшению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата в Украине, а также рост зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции создает угрозу для энергетической, экономической и национальной безопасности", - добавила Ольга Буславец.
Правительство включило это решение в протокол заседания.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о поддержке производства "зеленой" энергетики.