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Міненерго просить виділити кошти для уранової Новокостянтинівської шахти

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Кабмін доручив Міненерго підготувати та подати в установленому порядку на розгляд уряду проект акту щодо виділення коштів Новокостянтинівській шахті. Про це під час засідання уряду сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає кореспондент УНН.

“Я пропоную включити до протокольного рішення засідання Кабінету міністрів доручення Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки та Мін’юстом підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів проект акту щодо виділення коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID (19 - ред), спричиненою коронавірусом (SARS-CoV-2 - ред) та її наслідками для фінансування проекту реалізації державного інвестиційного проекту Новокостянтинівська шахта, розвиток виробничих потужностей”, - сказала Ольга Буславець.

Вона зазначила, що на 2020 рік в державному бюджеті було передбачено на цей інвестиційний проект кошти в обсязі 140 млн грн і після внесення змін щодо боротьби з COVID-19 намір про виділення коштів було анульовано.

“Хочу зазначити, що відстрочення реалізації інвестиційного проекту може призвести до зменшення обсягів видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату в Україні, а також зростання залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних постачальників уранової продукції, що створює загрозу для енергетичної, економічної і національної безпеки”, - додала Ольга Буславець.

Уряд включив це рішення у протокол засідання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про підтримку виробництва "зеленої" енергетики.

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