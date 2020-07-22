Міненерго просить виділити кошти для уранової Новокостянтинівської шахти

“Я пропоную включити до протокольного рішення засідання Кабінету міністрів доручення Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки та Мін’юстом підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів проект акту щодо виділення коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID (19 - ред), спричиненою коронавірусом (SARS-CoV-2 - ред) та її наслідками для фінансування проекту реалізації державного інвестиційного проекту Новокостянтинівська шахта, розвиток виробничих потужностей”, - сказала Ольга Буславець.

Вона зазначила, що на 2020 рік в державному бюджеті було передбачено на цей інвестиційний проект кошти в обсязі 140 млн грн і після внесення змін щодо боротьби з COVID-19 намір про виділення коштів було анульовано.

“Хочу зазначити, що відстрочення реалізації інвестиційного проекту може призвести до зменшення обсягів видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату в Україні, а також зростання залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних постачальників уранової продукції, що створює загрозу для енергетичної, економічної і національної безпеки”, - додала Ольга Буславець.

Уряд включив це рішення у протокол засідання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про підтримку виробництва "зеленої" енергетики.