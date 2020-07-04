Минэнерго подвело итоги недели

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Объединенная энергетическая система Украины (ОЭС Украины) работает стабильно. Об этом сообщил Минэнерго в дайджесте событий за неделю, передает УНН.

В ведомстве отметили, что на этой неделе правительственный законопроект о “зеленой” энергетики поддержали народные депутаты.

“Об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” № 3658, подготовленный Министерством энергетики, принят в первом чтении.

Законопроект, в случае принятия в целом, позволит:

— снизить стоимость “зеленой” электроэнергии на 6,4 млрд грн ежегодно, и более чем 2 млрд евро за весь срок поддержки;
— согласовать темпы роста ВИЭ со способностью энергосистемы интегрировать такие объекты;
— повысить эффективность режимов ОЭС Украины в результате введения финансовой ответственности производителей из ВИЭ за созданные ими небалансы;
— усовершенствовать аукционную модель поддержки, что позволит ускорить внедрение “зеленых аукционов” и повысить их эффективность", — отметили в министерстве.

В то же время, правительственный законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии” № 3657 будет рассмотрен на пленарном заседании Верховной Рады.

“Соответствующее решение принято на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Проект закона, подготовленный Министерством энергетики, одобрен Кабинетом Министров и поддержан 11 членами профильного комитета.

Принятие проекта Закона № 3657 позволит решить насущные проблемные вопросы электроэнергетической отрасли, обеспечить надежное и бесперебойное снабжение электрической энергии, а также стабилизировать финансовую ситуацию участников рынка электрической энергии”, — рассказали в министерстве.

На этой неделе шахтерам выделили 339 млн грн на погашение долгов по зарплате, информируют в Минэнерго.

“26 июня, по поручению Премьер-министра, по инициативе Минэнерго Минфином было осуществлено приближения бюджетных ассигнований для возможности выплатить заработную плату нашим шахтерам. На это было направлено 339 млн грн. Все средства, которые должны были быть выплачены из бюджета, поступивших на платежные карточки шахтеров. Это беспрецедентная ситуация, когда у нас на сегодня из бюджета вообще нет задолженности перед шахтерами”, — отметила и.о. Министра энергетики Ольга Буславец.

Также на днях объявлен конкурс по определению поставщика “последней надежды” на рынке газа, отметили в министерстве. Конкурсные предложения принимаются с 30.06.2020 года до 07.07.2020 года, 17:00.

Вместе с тем правительство приняло меры для обеспечения полноценного и бесперебойного снабжения природного газа населению.

“Правительство на заседании 1 июля одобрило Постановление „О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа“. Соответственно, действие ПСО для поставщиков газа для населения продлено до 1 августа”, — сообщили в министерстве.

Напоследок в Минэнерго отметили, что Украина продолжает диверсифицировать поставки ядерного топлива.

“Активная зона энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС полностью загружена тепловыделяющими сборками компании Westinghouse.

Уже два „миллионника“ на южно-украинской площадке и один на Запорожской АЭС работают исключительно на этом топливе (третий энергоблок ЮУАЭС был полностью загружен топливом Westinghouse в июле 2018 года, энергоблок № 5 ЗАЭС был полностью загружен топливом Westinghouse в декабря 2019 года)”, — рассказали в министерстве.

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