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Міненерго підвело підсумки тижня

Міненерго підвело підсумки тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Об’єднана енергетична система України (ОЕС України) працює стабільно. Про це повідомило Міненерго у дайджесті подій за тиждень, передає УНН.

У відомстві зазначили, що цього тижня урядовий законопроєкт щодо “зеленої” енергетики підтримали народні депутати.

“Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” № 3658, підготовлений Міністерством енергетики, прийнято у першому читанні.

Законопроект, у разі прийняття в цілому, дозволить:

— знизити вартість “зеленої” електроенергії на 6,4 млрд грн щорічно, і на понад 2 млрд євро за увесь термін підтримки;
— узгодити темпи зростання ВДЕ зі спроможністю енергосистеми інтегрувати такі об’єкти;
— підвищити ефективність режимів ОЕС України внаслідок запровадження фінансової відповідальності виробників з ВДЕ за створені ними небаланси;
— удосконалити аукціонну модель підтримки, що дозволить прискорити запровадження “зелених аукціонів” і підвищити їх ефективність", — наголосили в міністерстві.

Водночас урядовий законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” № 3657 розглянуть на пленарному засіданні Верховної Ради.

“Відповідне рішення прийнято на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Проєкт закону, підготовлений Міністерством енергетики, схвалено Кабінетом Міністрів та підтримано 11 членами профільного Комітету.

Прийняття проєкту Закону № 3657 дозволить вирішити нагальні проблемні питання електроенергетичної галузі, забезпечити надійне та безперебійне постачання електричної енергії, а також стабілізувати фінансову ситуацію учасників ринку електричної енергії”, — розповіли у міністерстві.

Цього тижня шахтарям виділили 339 млн грн на погашення боргів із зарплати, інформують у Міненерго.

“26 червня, за дорученням Прем’єр-міністра, за ініціативи Міненерго Мінфіном було здійснено наближення бюджетних асигнувань для можливості виплатити заробітну платню нашим шахтарям. На це було направлено 339 млн грн. Всі кошти, які повинні були бути виплачені з бюджету, надійшли на платіжні картки шахтарів. Це безпрецедентна ситуація, коли у нас на сьогодні з бюджету взагалі нема заборгованості перед шахтарями”, — зазначила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Також цими днями оголошено конкурс з визначення постачальника “останньої надії” на ринку газу, зазначили у міністерстві. Конкурсні пропозиції приймаються з 30.06.2020 року до 07.07.2020 року, 17:00.

Разом з тим уряд вжив заходів для забезпечення повноцінного та безперебійного постачання природного газу населенню.

“Уряд на засіданні 1 липня схвалив Постанову „Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу“. Відповідно, дія ПСО для постачальників газу для населення продовжено до 1 серпня”, — поінформували у міністерстві.

Наостанок у Міненерго зазначили, що Україна продовжує диверсифікувати постачання ядерного палива.

“Активну зону енергоблока № 2 Южно-Української АЕС повністю завантажено тепловиділяючими збірками компанії Westinghouse.

Вже два „мільйонники“ на южно-українському майданчику та один на Запорізькій АЕС працюють виключно на цьому паливі (третій енергоблок ЮУАЕС було повністю завантажено паливом Westinghouse в липні 2018 року, енергоблок № 5 ЗАЕС було повністю завантажено паливом Westinghouse у грудні 2019 року)”, — розповіли у міністерстві.

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