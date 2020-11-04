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Минэнерго анонсировало выплату долгов шахтерам

Минэнерго анонсировало выплату долгов шахтерам

Киев  •  УНН

 • 14187 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На зарплаты шахтерам до конца года выделят 1,4 млрд грн - соответствующий законопроект принят сегодня в первом чтении Верховной Радой. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

В ведомстве отмечают существенную поддержку в данном вопросе главы правительства Дениса шныряли и Президента Украины Владимира Зеленского.

"Летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность по заработной плате, возникшую в этом году из-за вынужденного простоя угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы. Сейчас в Госбюджете планируется предусмотреть еще 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, возникшей с сентября", - отметили в Минэнерго.

Там рассказали, что средства должны поступить из обязательных выплат НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта", предусмотренных законопроектом № 4119, принятым сегодня ВР.

В Минэнерго отметили, что фонд борьбы с COVID-19 для погашения долгов перед шахтерами не использовался: ни копейки оттуда не было принято. Зато указанный законопроект, по данным Минэнерго, будет способствовать его пополнению на 8,9 млрд грн, которые также должны поступить от выплат НАК "Нафтогаз" и АО "Укрнафта" в госбюджет. Для этого парламент должен принять указанный законопроект в целом.

"На протяжении года мы максимально обеспечивали выплаты заработной платы шахтерам и погашение текущей задолженности. Благодарна правительству и народным депутатам за эффективные решения и возможность выйти на 100% расчеты государства перед рабочими угольной отрасли, не утруждая спецфонды, в частности фонд борьбы с COVID-19. Более того, за возможность наполнить этот фонд", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

В Минэнерго напомнили о завершении подготовки проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет цель, в частности, оптимизации расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры. Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта "Великомостовская", которая расположена на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6", расположенная на востоке в городе Мирноград, и имеющая потенциал технологического кластера.

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