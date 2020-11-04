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Міненерго анонсувало виплату боргів шахтарям

Міненерго анонсувало виплату боргів шахтарям

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На зарплати шахтарям до кінця року виділять 1,4 млрд грн - відповідний законопроєкт прийнято сьогодні у першому читанні Верховною Радою. Про це повідомляє Міненерго, передає УНН.

У відомстві відзначають суттєву підтримку у данному питанні очільника уряду Дениса Шмигаля та Президента України Володимира Зеленського.

"Влітку Міненерго погасило перед шахтарями поточну заборгованість із заробітної плати, що виникла цього року через вимушений простій вугледобувних підприємств, а також забезпечило виплату заробітної плати. Зараз у Держбюджеті планується передбачити ще 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла з вересня", - зазначили в Міненерго.

Там розповіли, що кошти мають надійти з обов’язкових виплат НАК "Нафтогаз" та АТ "Укрнафта", які передбачені законопроектом № 4119, ухваленого сьогодні ВР.

У Міненерго наголосили, що фонд боротьби з COVID-19 для погашення боргів перед шахтарями не використовувався: жодної копійки звідти не було взято. Натомість вказаний законопроєкт, за даними Міненерго, сприятиме його поповненню на 8,9 млрд грн, які також мають надійти від виплат НАК "Нафтогаз" та АТ "Укрнафта" до держбюджету. Для цього парламент має ухвалити вказаний законопроект в цілому.

"Впродовж року ми максимально забезпечували виплати заробітної плати шахтарям та погашення поточної заборгованості. Вдячна Уряду і народним депутатам за ефективні рішення і можливість вийти на 100% розрахунки держави перед робітниками вугільної галузі, не обтяжуючи спецфонди, зокрема фонд боротьби з COVID-19. Більше того, за можливість наповнити цей фонд", – зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

У Міненерго нагадали про завершення підготовки проекту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

В рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст у сучасні інноваційні центри. Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.

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