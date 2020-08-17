Миллионная оборудка на медицинских закупках: СБУ объяснила следственные действия на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления при приобретении средств индивидуальной защиты для медучреждений Закарпатья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники СБУ задокументировали многомиллионную оборудку с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Закарпатской области. По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть из этих средств участники оборудки присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции.
"Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производителя не установлено. По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас о подозрениях сообщено одному из экс-чиновникив и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в оборудке", - указано в сообщении.
Сообщается, что мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно с детективами и сотрудниками Управления стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, в Закарпатскую ОГА пришли с обысками, в СБУ обещали сделать заявление позже .