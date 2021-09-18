Миллионер из США Роберт Дерст признан виновным в убийстве подруги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Миллионер, наследник нью-йоркской недвижимости Роберт Дерст, герой документального фильма HBO "Джинкс", был осужден за убийство своей лучшей подруги Сьюзан Берман. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Дерст был признан виновным в убийстве первой степени после того, как присяжные в Лос-Анджелесе советовались около семи часов в течение трех дней.
Берман в возрасте 55 лет была обнаружена с огнестрельным ранением в голову в своем доме в Беверли-Хиллз. Сьюзан Берман была писателем-криминалистом и выступала как представитель Дерста, когда он стал подозреваемым в исчезновении своей жены. Жена Дерста, Кэтлин Маккормак, студентка-медик, пропала без вести в 1982 году и считается мертвой.
Прокуроры утверждают, что Дерст на самом деле убил трех человек, третьей жертвой из которых был его сосед Моррис Блэк. Дерст был оправдан в убийстве Блэка, успешно доказав, что он убил его из соображений самообороны, прежде чем разрезать тело.
Прокуратура, во время заседания, назвала 78-летнего Дерста "нарциссическим психопатом", описав его как "богатого нарцисса, который не считал, что к нему применяются законы, и безжалостно расправлялся с людьми, которые стояли у него на пути".
Судебный процесс длился пять лет с момента ареста Дерста.
Дополнение
Дерст - член одной из самых богатых и могущественных династий Нью-Йорка в сфере недвижимости.
Приговор Дерсту должен быть вынесен 18 октября.