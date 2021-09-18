Мільйонер із США Роберт Дерст визнаний винним у вбивстві подруги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Мільйонер, спадкоємець нью-йоркської нерухомості Роберт Дерст, герой документального фільму HBO "Джинкс", був засуджений за вбивство своєї кращої подруги Сьюзан Берман. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Дерст був визнаний винним у вбивстві першого ступеня після того, як присяжні в Лос-Анджелесі радилися близько семи годин протягом трьох днів.
Берман у віці 55 років була виявлена з вогнепальним пораненням в голову в своєму будинку в Беверлі-Гіллз. Сьюзан Берман була письменником-криміналістом і виступала як представник Дерста, коли він став підозрюваним у зникненні своєї дружини. Дружина Дерста, Кетлін Маккормак, студентка-медик, зникла безвісти в 1982 році і вважається мертвою.
Прокурори стверджують, що Дерст насправді вбив трьох людей, третьою жертвою з яких був його сусід Морріс Блек. Дерст був виправданий у вбивстві Блека, успішно довівши, що він убив його з міркувань самооборони, перш ніж розрізати тіло.
Прокуратура, під час засідання, назвала 78-річного Дерста "нарцисичним психопатом", описавши його як "багатого нарциса, який не вважав, що до нього застосовуються закони, і безжально розправлявся з людьми, які стояли у нього на шляху".
Судовий процес тривав п'ять років з моменту арешту Дерста.
Доповнення
Дерст - член однієї з найбагатших і наймогутніших династій Нью-Йорка в сфері нерухомості.
Вирок Дерсту повинен бути винесений 18 жовтня.