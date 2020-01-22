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Милованов объяснил условия увольнения работника по новому Трудовому кодексу

Киев • УНН

 • 23496 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Согласно новому законопроекту "О труде" работодатель не может увольнять работника без объяснения причины, а также должен выплатить денежную компенсацию при увольнении. Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

Милованов объяснил условия увольнения работника по новому Трудовому кодексу

"Новый закон не позволяет увольнять без объяснения причин", - написал Милованов.

По его словам, сегодня у работодателя есть 10 причин для увольнения работника, в частности, реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений.

"В статье 35 проекта закона "О труде" речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не идет, что это должно произойти без объяснения причин. Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений", - написал Милованов.

Кроме того, в законопроекте "О труде" предусматривается обязательная материальная компенсация, а также запрещается фиктивное преобразование предприятий для сокращения штата.

Также работодатель вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, сообщив ему об этом в сроки, предусмотренные законом. По договоренности сторон сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшение срока такого уведомления.

Напомним, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, новый проект закона "О труде" предусматривает новые рабочие места, выход на среднеевропейский уровень безработицы и уменьшает период поиска работы в Украине.

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