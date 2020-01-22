Милованов пояснив умови звільнення працівника за новим Трудовим кодексом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Відповідно до нового законопроекту "Про працю" роботодавець не може звільняти працівника без пояснення причини, а також має виплатити грошову компенсацію у разі звільнення. Про це у Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
"Новий закон не дозволяє звільняти без пояснення причин", – написав Милованов.
За його словами, сьогодні у роботодавця є 10 причин для звільнення працівника, зокрема, реорганізація стала універсальним механізмом для масових скорочень.
"У статті 35 проекту закону "Про працю" йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але не йде мова, що це має відбутися без пояснення причин. Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, який підписує працівник і роботодавець під час оформлення трудових відносин", - написав Милованов.
Окрім того, у законопроекті "Про працю" передбачається обов’язкова матеріальна компенсація, а також забороняється фіктивне перетворення підприємств задля скорочення штату.
Також роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, повідомивши його про це у строки, передбачені законом. За домовленістю сторін строки попередження можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі не менше середньоденного заробітку працівника за кожен робочий день зменшення строку такого повідомлення.
Нагадаємо, за словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, новий проект закону “Про працю” передбачає нові робочі місця, вихід на середньоєвропейський рівень безробіття та зменшує період пошуку роботи в Україні.