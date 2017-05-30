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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Милан" приобрел первого новичка в межсезонье

Киев • УНН

 • 16595 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Итальянский "Милан" начал трансферную компанию, купив аргентинского центрального защитника Маттео Мусаккио, сообщает УНН со ссылкой на сайт "россонери".

"Милан" приобрел первого новичка в межсезонье

26-летний аргентинец перешел в "Милан" из испанского "Вильярреала". Защитник подписал с "россонери" четырехлетний контракт.

По информации итальянских СМИ, трансфер обошелся "Милану" в 18 млн. Евро.

В завершившемся сезоне защитник провел за "Вильярреал" 30 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, "Ювентус" победил "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии.

Украинские Национальные Новости

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