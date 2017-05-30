"Мілан" придбав першого новачка в міжсезонні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Італійський "Мілан" розпочав трансферну компанію, придбавши аргентинського центрального оборонця Маттео Мусаккіо, повідомляє УНН з посиланням на сайт "россонері".
26-річний аргентинець перейшов до "Мілана" з іспанського "Вільяреала". Захисник підписав з "россонері" чотирирічний контракт.
За інформацією італійських медіа, трансфер обійшовся "Мілану" в 18 млн. євро.
У сезоні, що завершився захисник провів за "Вільяреал" 30 матчів і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, "Ювентус" переміг "Мілан" у чвертьфіналі Кубка Італії.