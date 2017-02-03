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Николаевские десантники провели масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Киев • УНН

 • 13801 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня на Николаевщине воины одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины провели тактические учения с боевой стрельбой. Об этом  УНН сообщили в пресс-службе бригады.

Николаевские десантники провели масштабные тактические учения с боевой стрельбой

Как стало известно, учения проводились с учетом опыта, приобретенного во время выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции.

По плану учений, подразделение совершило подъем по тревоге и совершило марш в указанный район для занятия позиций и обустройство обороны. В ходе марша, были отработаны действия по выходу из-под условного артиллерийского обстрела. Для этого "противник" - определенная группа инженерно-саперного подразделения организовала первую засаду на маршруте движения колонны и сымитировала разрывы артиллерийских снарядов. Согласно десантники, которые находились в грузовиках во время движения, должны были постоянно контролировать обстановку вокруг, своевременно выявлять "огневые точки" условного противника и уничтожать их. А водители машин во время "артобстрела" - максимально быстро вывести авто из-под огня.

Следующим этапом тактических учений стала отработка действий подразделения при сигнала "Засада". То есть быстрое спешивание, тактическое передвижение на пересеченной местности с ведением штурмовых действий в определенном направлении. Десантники обнаружили "враждебные" позиции в остатках здания и получили приказ занять и зачистить их.

Кроме того, при совершении марша были отработаны контр-засадные действия и ведения патрулирования. В частности, во время движения в "потенциально опасном районе", десантники спешились и осуществили движение в определенном направлении, ведя разведку и наблюдение, докладывая о подозрительные места. Таким образом, удалось предотвратить попытку "нападения" из засады, которую, по сценарию учений, подготовил условный "противник" - разведчики бригады. Место засады было раскрыто, поэтому "враждебная ДРГ" была вынуждена отойти.

Заключительным этапом тактических учений для "крылатых пехотинцев" стало выполнение огневых задач на бригадному полигоне, в частности дневные и ночные стрельбы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых гранатометов, метание учебных гранат и тому подобное. Также были отработаны вопросы управления боем подразделения в обороне, целеуказания, обнаружения и порядок уничтожения целей.

При подведении итогов тактических учений, десантникам были указаны тактически выигрышные действия и акцентировано внимание на том, что требует дополнительных тренировок.

Как отметили в командовании бригады, учебные задачи, поставленные перед личным составом подразделения, были выполнены в полном объеме.

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