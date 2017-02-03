Миколаївські десантники провели масштабні тактичні навчання з бойовою стрільбою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні на Миколаївщині воїни одного з підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України провели тактичні навчання з бойової стрільбою. Про це УНН повідомили у прес-службі бригади.
Як стало відомо, навчання проводилися з урахуванням досвіду, набутого під час виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції.
За планом навчань, підрозділ здійснив підйом за тривогою та здійснив марш у визначений район для зайняття позицій та облаштування оборони. В ході маршу, були відпрацьовані дії щодо виходу з-під умовного артилерійського обстрілу. Для цього “противник” — визначена група інженерно-саперного підрозділу організувала першу засідку на маршруті руху колони та зімітувала розриви артилерійських снарядів. Відповідно десантники, які знаходилися у вантажівках під час руху, повинні були постійно контролювати обстановку навкруги, своєчасно виявляти “вогневі точки” умовного противника та знищувати їх. А водії машин під час “артобстрілу” — максимально швидко вивести авто з під вогню.
Наступним етапом тактичних навчань стало відпрацювання дій підрозділу під час сигналу “Засідка”. Тобто швидке спішування, тактичне пересування на пересіченій місцевості з веденням штурмових дій у визначеному напрямку. Десантники виявили “ворожі” позиції у залишках будівлі та отримали наказ зайняти і зачистити їх.
Окрім того, під час здійснення маршу були відпрацьовані контр-засадні дії та ведення патрулювання. Зокрема, під час руху в “потенційно небезпечному районі”, десантники спішилися і здійснили рух у визначеному напрямку, ведучи розвідку і спостереження, доповідаючи про підозрілі місця. Таким чином, вдалося попередити спробу “нападу” із засідки, яку, за сценарієм навчань, підготував умовний “противник” — розвідники бригади. Місце засідки було викрито, тому “ворожа ДРГ” була змушена відійти.
Заключним етапом тактичних навчань для “крилатих піхотинців” стало виконання вогневих завдань на бригадному полігоні, зокрема денні та нічні стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових гранатометів, метання навчальних гранат тощо. Також були відпрацьовані питання управління боєм підрозділу в обороні, цілевказання, виявлення та порядок знищення цілей.
Під час підбиття підсумків тактичних навчань, десантникам були вказані тактично виграшні дії та акцентована увага на тому, що потребує додаткових тренувань.
Як зазначили у командуванні бригади, навчальні завдання, поставлені перед особовим складом підрозділу, були виконані в повному обсязі.