Николаевская область осталась единственной в Украине, где не обнаружили коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65142 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76949 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88137 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104364 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87896 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102955 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105941 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130990 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Актуальное
Николаевская область осталась единственной в Украине, где не обнаружили коронавирус

Николаевская область осталась единственной в Украине, где не обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 16154 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области, передает УНН со ссылкой на Николаевскую ОГА.

Таким образом, Николаевская область осталась единственной в Украине, где еще не обнаружили коронавирус.

В течение дня 3 человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней".

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся 5 человек с подозрением на COVID-19.

Всего с началу 2020 года по медицинской помощью обратилась 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.

Отказались от госпитализации - 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, пока всех снято с учета в связи с негативными результатами и завершением сроков самоизоляции.

Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования.

На вторник 44 человека имели отрицательный результат, 5 проб в работе.

Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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