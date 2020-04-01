Николаевская область осталась единственной в Украине, где не обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб при Главном государственном санитарном враче Николаевской области, передает УНН со ссылкой на Николаевскую ОГА.
Таким образом, Николаевская область осталась единственной в Украине, где еще не обнаружили коронавирус.
В течение дня 3 человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней".
Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся 5 человек с подозрением на COVID-19.
Всего с началу 2020 года по медицинской помощью обратилась 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.
Отказались от госпитализации - 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, пока всех снято с учета в связи с негативными результатами и завершением сроков самоизоляции.
Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования.
На вторник 44 человека имели отрицательный результат, 5 проб в работе.
Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.