Николаевская область: россияне обстреляли из РСЗО акваторию Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российские оккупанты 18 декабря из РСЗО обстреляли акваторию Очаковской громады в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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«Николаевский район. Вчера, 18 декабря, в 10:55 враг из РСЗО обстреливал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет», – написал Ким в Телеграм.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
В ночь на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. На южном направлении ПВО уничтожило 10 дронов-камикадзе "Shahed-136"
Всего за ночь воздушные силы Украины уничтожили 30 из 35 дронов “Shahed”.