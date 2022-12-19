Миколаївщина: росіяни обстріляли з РСЗВ акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російські окупанти 18 грудня з РСЗВ обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївщини. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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«Миколаївський район. Вчора, 18 грудня, о 10:55 ворог з РСЗВ обстрілював акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім у Телеграм.
За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
У ніч проти 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. На південному напрямку ППО знищило 10 дронів-камікадзе "Shahed-136"
Загалом за ніч повітряні сили України знищили 30 із 35 дронів “Shahed”.