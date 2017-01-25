Мигранты в Сербии страдают от морозов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана страдают от сильных морозов в Сербии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В Сербии, по территории которой проходит так называемый Балканский маршрут, под открытым небом находятся до тысячи мигрантов. Температура воздуха достигает минус 13 градусов по Цельсию.
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Как сообщает сербская власть, мигранты могут обращаться за помощью и жильем в официальные приюты. Но большинство мигрантов отказываются от их услуг, ведь боятся депортации.