Мігранти у Сербії потерпають від морозів

У Сербії, через яку пролягає так званий Балканський маршрут, просто неба перебувають до тисячі мігрантів. Враховуючи, що температура повітря сягає мінус 13 градусів за Цельсієм.

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Як повідомляє сербська влада, мігранти можуть звертатися за допомогою та житлом до офіційних притулків. Але більшість мігрантів відмовляються від їхніх послуг, адже бояться депортації.