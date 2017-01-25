Мігранти у Сербії потерпають від морозів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Біженці із Сирії, Іраку та Афганістану потерпають від лютих морозів у Сербії, передає УНН з посиланням на ВВС.
У Сербії, через яку пролягає так званий Балканський маршрут, просто неба перебувають до тисячі мігрантів. Враховуючи, що температура повітря сягає мінус 13 градусів за Цельсієм.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН висловили стурбованість за долю біженців через холод в Європі
Як повідомляє сербська влада, мігранти можуть звертатися за допомогою та житлом до офіційних притулків. Але більшість мігрантів відмовляються від їхніх послуг, адже бояться депортації.