МИД Украины отрицает, что знали о звонке Трампа и путина - Reuters

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным, являются ложными. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом разговоре, являются ложными. Соответственно, Украина не могла ни поддержать, ни выступить против этого разговора, - заявил в комментарии для Reuters представитель министерства Георгий Тихий.

Напомним

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники сообщило, что Трамп провел телефонный разговор с путиным для обсуждения войны в Украине. Во время разговора он призвал не эскалировать конфликт и напомнил о военном присутствии США в Европе.