Министерство иностранных дел подтвердило ДТП с автобусом с украинцами в Польше. Все 9 граждан Украины, которые были в автобусе, госпитализированы. На место происшествия отправился консул. Об этом сообщила в комментарии консульская представительница ИИ-аватар Виктория Ши в субботу, пишет УНН.

Детали

"Около 4 часов ночи 20 июля в районе польского города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом. В автобусе находилось 9 граждан Украины. Все они были госпитализированы. Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет", - сообщили в МИД.

"На место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии", - отметили в МИД.

Дело, как указано, находится на особом контроле Генконсульства Украины во Вроцлаве.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: 9 пострадавших, в том числе 4 детей