Связи Гейтса за спиной у жены: Microsoft провела расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Корпорация Microsoft провела расследование причастности соучредителя Билла Гейтса к связям с сотрудницей почти два десятилетия назад после того, как в 2019 году компании сообщили о его попытке завязать романтические отношения с этим человеком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление компании, которое цитируют мировые информационные агентства.
Детали
Совет директоров рассмотрел этот вопрос и провел "тщательное расследование" с помощью внешней юридической фирмы, сообщил софтверный гигант. По заявлению Microsoft, заключения по расследованию не было, потому что Гейтс ушел в отставку до того, как оно было завершено.
"Во второй половине 2019 года Microsoft получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкие отношения с сотрудником компании в 2000 году. Комитет Совета директоров рассмотрел проблему с помощью сторонней юридической фирмы для проведения тщательного расследования. На протяжении всего расследования Microsoft оказывала всестороннюю поддержку сотруднику, выразившему озабоченность", - говорится в заявлении Microsoft, которое цитирует Bloomberg.
Microsoft не предоставила подробностей расследования.
Что было ранее
Накануне издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что миллиардер Билл Гейтс, пока был женат, несколько раз пытался добиться расположения женщин, которые работали на него в Microsoft и благотворительном фонде.
Билл Гейтс заявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака в начале мая.
Ранее Dow Jones сообщал, что директора Microsoft признали связи Гейтса с сотрудницей-женщиной неуместными и в прошлом году решили, что он должен уйти из совета, сославшись на людей, знакомых с этим вопросом.
В марте прошлого года миллиардер заявил, что уходит из совета директоров, чтобы уделять больше времени благотворительности. Microsoft заявила в тот момент, когда Гейтс не занимался делами с 2008 года. Гейтс стал соучредителем компании-разработчика программного обеспечения в 1975 году и был ее генеральным директором до 2000-го, года, когда был основан его фонд, и был ее председателем до февраля 2014 года.