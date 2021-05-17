Связи Гейтса за спиной у жены: Microsoft провела расследование

КИЕВ. 17 мая. УНН. Корпорация Microsoft провела расследование причастности соучредителя Билла Гейтса к связям с сотрудницей почти два десятилетия назад после того, как в 2019 году компании сообщили о его попытке завязать романтические отношения с этим человеком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление компании, которое цитируют мировые информационные агентства.