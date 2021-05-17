Зв'язки Гейтса за спиною у дружини: Microsoft провела розслідування

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Рада директорів розглянула це питання і провела "ретельне розслідування" за допомогою зовнішньої юридичної фірми, повідомив софтверний гігант. За заявою Microsoft, висновку розслідування не було, тому що Гейтс пішов у відставку до того, як воно було завершено.

"У другій половині 2019 року Microsoft отримала повідомлення про те, що Білл Гейтс намагався встановити близькі стосунки з співробітником компанії в 2000 році. Комітет Ради директорів розглянув проблему за допомогою сторонньої юридичної фірми для проведення ретельного розслідування. Протягом усього розслідування Microsoft надавала всебічну підтримку співробітнику, який висловив стурбованість", - йдеться в заяві Microsoft, яке цитує Bloomberg.

Microsoft не надала подробиць розслідування.

Що було раніше

Напередодні видання New York Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що мільярдер Білл Гейтс, поки був одружений, кілька разів намагався домогтися прихильності жінок, які працювали на нього в Microsoft і благодійному фонді.

Білл Гейтс заявив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу на початку травня.

Раніше Dow Jones повідомляв, що директори Microsoft визнали зв'язки Гейтса зі співробітницею-жінкою недоречними і в минулому році вирішили, що він повинен піти з ради, зіславшись на людей, знайомих з цим питанням.

У березні минулого року мільярдер заявив, що йде з ради директорів, щоб приділяти більше часу благодійності. Microsoft заявила в той час, що Гейтс не займався справами з 2008 року. Гейтс став співзасновником компанії-розробника програмного забезпечення у 1975 році і був її генеральним директором до 2000-го, року, коли був заснований його фонд, і був її головою до лютого 2014 року.