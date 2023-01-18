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Microsoft может сократить более 10 тысяч рабочих - Reuters

Киев • УНН

 • 614851 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, причем некоторые должности, как ожидается, будут упразднены в кадровых и инженерных подразделениях. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Microsoft может сократить более 10 тысяч рабочих - Reuters

Детали

Возможные увольнения связаны с замедлением спроса на цифровые услуги и ухудшением глобальных экономических перспектив.

“С точки зрения общей картины, еще один ожидаемый раунд сокращений в Microsoft свидетельствует о том, что среда не улучшается, и, вероятно, продолжает ухудшаться”, — сказал аналитик Morningstar Дэн Романофф.

Британская телекомпания Sky News сообщила со ссылкой на источники, что Microsoft планирует сократить около 5% своей рабочей силы, или около 11 000 рабочих мест.

Компания планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений, сообщает Bloomberg News, по словам человека, знакомого с этим вопросом, в то время как Insider сообщал, что Microsoft может сократить рекрутинговый персонал на целых треть.

Сокращения будут значительно больше, чем другие раунды в прошлом году, говорится в сообщении Bloomberg.

В Microsoft отказались комментировать эти сообщения.

Дополнительное

По состоянию на 30 июня в компании работало 221 000 штатных сотрудников, в том числе 122 000 в США и 99 000 за рубежом, согласно поданным документам.

Напомним

Французский регулятор оштрафовал американского технологического гиганта Microsoft на 60 миллионов евро (64 миллиона долларов) за навязывание пользователям рекламных файлов cookie.

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