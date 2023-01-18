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Microsoft може скоротити понад 10 тисяч робітників - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, причому деякі посади, як очікується, будуть скасовані в кадрових та інженерних підрозділах. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Microsoft може скоротити понад 10 тисяч робітників - Reuters

Деталі

Можливі звільнення пов’язані із уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.

“З точки зору загальної картини, ще один очікуваний раунд скорочень в Microsoft свідчить про те, що середовище не покращується, і, ймовірно, продовжує погіршуватися”, — сказав аналітик Morningstar Ден Романофф.

Британська телекомпанія Sky News повідомила з посиланням на джерела, що Microsoft планує скоротити близько 5% своєї робочої сили, або близько 11 000 робочих місць.

Компанія планує скоротити робочі місця в ряді інженерних підрозділів, повідомляє Bloomberg News, за словами людини, знайомої з цим питанням, в той час як Insider повідомляв, що Microsoft може скоротити рекрутинговий персонал на цілих третину.

Скорочення будуть значно більшими, ніж інші раунди в минулому році, йдеться в повідомленні Bloomberg.

У Microsoft відмовилися коментувати ці повідомлення.

Доповнення

Станом на 30 червня в компанії працювало 221 000 штатних співробітників, у тому числі 122 000 в США і 99 000 за кордоном, згідно з поданими документами.

Нагадаємо

Французький регулятор оштрафував американського технологічного гіганта Microsoft на 60 мільйонів євро (64 мільйони доларів) за нав’язування користувачам рекламних файлів cookie.

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