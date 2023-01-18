Microsoft може скоротити понад 10 тисяч робітників - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, причому деякі посади, як очікується, будуть скасовані в кадрових та інженерних підрозділах. Про це інформує Reuters, передає УНН.
Деталі
Можливі звільнення пов’язані із уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.
“З точки зору загальної картини, ще один очікуваний раунд скорочень в Microsoft свідчить про те, що середовище не покращується, і, ймовірно, продовжує погіршуватися”, — сказав аналітик Morningstar Ден Романофф.
Британська телекомпанія Sky News повідомила з посиланням на джерела, що Microsoft планує скоротити близько 5% своєї робочої сили, або близько 11 000 робочих місць.
Компанія планує скоротити робочі місця в ряді інженерних підрозділів, повідомляє Bloomberg News, за словами людини, знайомої з цим питанням, в той час як Insider повідомляв, що Microsoft може скоротити рекрутинговий персонал на цілих третину.
Скорочення будуть значно більшими, ніж інші раунди в минулому році, йдеться в повідомленні Bloomberg.
У Microsoft відмовилися коментувати ці повідомлення.
Доповнення
Станом на 30 червня в компанії працювало 221 000 штатних співробітників, у тому числі 122 000 в США і 99 000 за кордоном, згідно з поданими документами.
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