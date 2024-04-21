"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США о принятии законопроекта, предусматривающего предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. Об этом Шольц написал в соцсети Х, передает УНН.

Решение Палаты представителей Конгресса США поддержать Украину является сильным сигналом в эти времена. Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну - написал Шольц.

Напомним

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

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