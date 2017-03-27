"Мы полностью завершили зачистку военного городка" - военные саперы о ситуации в Балаклее.

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53158 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108200 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182793 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133183 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126620 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118677 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Мы полностью завершили зачистку военного городка" - военные саперы о ситуации в Балаклее.

Киев  •  УНН

 • 6840 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 27 марта, ситуация на 65 Арсенале в Балаклее контролируемая, пока фиксируется только один разрыв на 2-3 часа. Военные саперы продолжают зачистки периметра территории военной части, сообщают в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

В частности, одиннадцать групп разминирования и десять единиц специальной техники работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, выявлено более 700 взрывоопасных предметов без учета обломков и элементов боеприпасов.

"На эту минуту мы полностью завершили зачистку военного городка, административной территории арсенала и работаем по периметру", - сообщил заместитель начальника Центра разминирования Вооруженных Сил Украины подполковник Игорь Маматов.

"Каждый день мы наращиваем силы и средства. Например вчера из Каменец-Подольского, с целью усиления подразделений прибыли еще две группы разминирования и специальная техника. К концу недели количество личного состава, привлеченного к зачистке территории составит 120 военных саперов ", - добавил И.Маматов

Почти все военнослужащие инженерных войск, которые сейчас выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Балаклее, имеющих профессиональный опыт и соответствующую подготовку, участвовали в миротворческих операциях и привлекались к разминированию в районе проведения АТО.

Напомним, 23 марта в эпицентр взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области выехала бронетехника .

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