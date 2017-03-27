"Мы полностью завершили зачистку военного городка" - военные саперы о ситуации в Балаклее.

В частности, одиннадцать групп разминирования и десять единиц специальной техники работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, выявлено более 700 взрывоопасных предметов без учета обломков и элементов боеприпасов.

"На эту минуту мы полностью завершили зачистку военного городка, административной территории арсенала и работаем по периметру", - сообщил заместитель начальника Центра разминирования Вооруженных Сил Украины подполковник Игорь Маматов.

"Каждый день мы наращиваем силы и средства. Например вчера из Каменец-Подольского, с целью усиления подразделений прибыли еще две группы разминирования и специальная техника. К концу недели количество личного состава, привлеченного к зачистке территории составит 120 военных саперов ", - добавил И.Маматов

Почти все военнослужащие инженерных войск, которые сейчас выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Балаклее, имеющих профессиональный опыт и соответствующую подготовку, участвовали в миротворческих операциях и привлекались к разминированию в районе проведения АТО.

Напомним, 23 марта в эпицентр взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области выехала бронетехника .