"Мы полностью завершили зачистку военного городка" - военные саперы о ситуации в Балаклее.
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 27 марта, ситуация на 65 Арсенале в Балаклее контролируемая, пока фиксируется только один разрыв на 2-3 часа. Военные саперы продолжают зачистки периметра территории военной части, сообщают в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
В частности, одиннадцать групп разминирования и десять единиц специальной техники работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, выявлено более 700 взрывоопасных предметов без учета обломков и элементов боеприпасов.
"На эту минуту мы полностью завершили зачистку военного городка, административной территории арсенала и работаем по периметру", - сообщил заместитель начальника Центра разминирования Вооруженных Сил Украины подполковник Игорь Маматов.
"Каждый день мы наращиваем силы и средства. Например вчера из Каменец-Подольского, с целью усиления подразделений прибыли еще две группы разминирования и специальная техника. К концу недели количество личного состава, привлеченного к зачистке территории составит 120 военных саперов ", - добавил И.Маматов
Почти все военнослужащие инженерных войск, которые сейчас выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Балаклее, имеющих профессиональный опыт и соответствующую подготовку, участвовали в миротворческих операциях и привлекались к разминированию в районе проведения АТО.
Напомним, 23 марта в эпицентр взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области выехала бронетехника .