"Ми повністю завершили зачищення військового містечка" - військові сапери про ситуацію в Балаклії.

Зокрема, одинадцять груп розмінування та десять одиниць спеціальної техніки працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, виявлено понад 700 вибухонебезпечних предметів без урахування уламків та елементів боєприпасів.

“На цю хвилину ми повністю завершили зачищення військового містечка, адміністративної території арсеналу і працюємо по периметру”, — повідомив заступник начальника Центру розмінування Збройних Сил України підполковник Ігор Маматов.

“Щодня ми нарощуємо сили і засоби. Наприклад учора з Кам’янця-Подільського, з метою посилення підрозділів прибули ще дві групи розмінування та спеціальна техніка. До кінця тижня кількість особового складу, залученого до зачищення території складатиме 120 військових саперів”, — додав І.Маматов

Майже всі військовослужбовці інженерних військ, які наразі виконують завдання з ліквідації наслідків надзвичайної події в Балаклії, мають професійний досвід та відповідну підготовку, брали участь у миротворчих операціях та залучалися до розмінування в районі проведення АТО.

Нагадаємо, 23 березня до епіцентру вибухів на складі боєприпасів на Харківщині виїхала бронетехніка.