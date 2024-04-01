Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

"Государственный оператор тыла" получает определенную информацию, что фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания пытаются давить на новых поставщиков. Об этом рассказал Директор по управлению поставками ГОТ Аким Коваленко в эксклюзивном интервью УНН.

Детали

"Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки". К сожалению, также получаем сигналы о высказывании пожеланий от начальников продовольственных служб относительно исключительного перечня производителей продукции от которых возможен прием товара на воинскую часть", - рассказал Коваленко.

Добавил, что ГОТ оперативно реагирует на такие сигналы от поставщиков.

"ГОТ сотрудничает с министерством обороны, ВСУ, НАПК, поставщиками, для того, чтобы оперативно выявлять потенциальные риски и передавать информацию ответственным органам.

Мы исповедуем открытость в нашей деятельности. В аудите мощностей поставщиков принимал участие Общественный антикоррупционный совет при МОУ, ход закупок и поставок по всем направлениям проактивно освещается ГОТ.

В то же время, призываем вкладывать деньги в обороноспособность страны, а не в заказные публикации против ГОТ", - отметил Коваленко.

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