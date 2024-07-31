Международный день благодарности спасателям, День рождения Гарри Поттера, День беспородной собаки. Что еще можно отметить 31 июля

Сегодня, 31 июля, все желающие могут присоединиться к Международному дню благодарности спасателям. Речь идет именно о спасателях на воде, пишет УНН.

Первые профессиональные спасатели на воде появились в США. В ХІХ веке в стране активно начали создавать зоны отдыха на водных объектах. Это привело к резко росту количества утоплений. Считается, что тогда в США ежегодно на воде погибало около девяти тысяч человек. Это побудило владельцев пляжей нанимать людей, которые бы следили за порядком на воде, и помогали людям, которые тонут.

В 1912 году в США была создана первая профессиональная служба спасения на воде.

Также сегодня все поклонники книг и фильмов о приключениях мальчика магическими способностями Гарри Поттера отмечают его День рождения.

Согласно сюжету, вымышленный мальчик-маг родился 31 июля 1980 года. Интересно, что именно в этот день, только в 1965 году, родилась и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

По словам Джоан Роулинг, идея написать книгу о мальчике-сироте с магическими способностями возникла у нее, когда она на вокзале в Манчестере ожидала поезд в Лондон. По дороге в вагоне она сделала первые записи.

Основная серия книг о Гарри Поттере состоит из семи романов, основная серия фильмов - из восьми кинолент.

Роль Гарри Поттера сделала всемирно известным юного актера Дэниела Рэдклиффа.

Любители животных сегодня могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня беспородной собаки.

В этот день популяризируется идея, что при выборе домашнего любимца не стоит обращать внимание только на породистых собак.

Беспородный песик, которого вы возьмете из приюта, или просто подберете на улице, за вашу доброту обязательно отблагодарит вас своей любовью и верностью.

С середины ХХ века 31 июля отмечается День африканской женщины. Событие было основано в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Танзании.

В этот день проводятся различные мероприятия с целью пр. вернуть внимание человечества к тому, что африканские женщины подвергаются притеснениям и дискриминации.

А еще 31 июля - это Всемирный день рейнджеров: людей, которые занимаются инспектированием заповедных зон, национальных парков и т.д., и таким образом защищают диких животных от браконьеров и негативных воздействий цивилизации.

По церковному календарю сегодня День памяти святого праведника Евдокима, который жил в ІХ веке.

Евдоким родился в христианской семье, получил хорошее образование, служил в византийском войске, стал военачальником, а затем был назначен наместником одной из провинций.

Евдоким жил по заповедям Божьим, был справедливым и помогал нуждающимся.

Считается, что Евдоким умер, когда ему было 33 года, а нетленные мощи исцеляли больных.

Именины 31 июля празднуют Евдоким, Антон, Арсений, Денис, Анна, Елизавета.