"Металлист-1925" продолжил победное шествие в УПЛ

Детали

Казалось, логическим следствием первого тайма этого матча должна была стать безголовая ничья: обе команды действовали очень осторожно, прежде всего стараясь не пропустить, в атаки выходили преимущественно через три-четыре паса (первый из них - длинный), как следствие - голевых моментов на поле харьковского стадиона было немного. Впрочем, буквально за несколько десятков секунд до свистка на перерыв хозяева поля - опять-таки: через атаку в три передачи - открыли счет, и стало понятно, что второй тайм встречи будет другим.

"Ингулец" вынужден был открыться, однако сделал это не сразу со стартом второго тайма. Для этого гостям понадобилось пропустить второй раз. Петровке, в частности из замены, пошли вперед, однако в виде быстрого результата получили третий пропущенный. Подопечные Сергея Лавриненко раскрылись еще больше, однако реальный шанс "размочить" счет они имели уже по результату 0:4.

Голы забивали Батюшин, Марлисон, Западня и Крисков.

Дополнение

Харьковчане завоевали четвертый выигрыш подряд и с 19 баллами стали 7-ми.