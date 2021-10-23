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"Металіст-1925" продовжив переможну ходу в УПЛ

Київ • УНН

 • 24005 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. ФК "Металіст-1925" вдома прийняв "Інгулець" у зустрічі 12 туру Української Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

"Металіст-1925" продовжив переможну ходу в УПЛ

Деталі

Здавалося, логічним наслідком першого тайму цього матчу мала стати безголова нічия: обидві команди діяли дуже обережно, насамперед намагаючись не пропустити, в атаки виходили переважно через три-чотири паси (перший із них — довгий), як наслідок — гольових моментів на полі харківського стадіону було небагато. Втім, буквально за кілька десятків секунд до свистка на перерву господарі поля — знову-таки: через атаку в три передачі — відкрили рахунок, і стало зрозуміло, що другий тайм зустрічі буде іншим.

“Інгулець” змушений був відкритися, проте зробив це не одразу зі стартом другого тайму. Для цього гостям знадобилося пропустити вдруге. Петровці, зокрема через заміни, пішли вперед, однак у вигляді швидкого результату отримали третій пропущений. Підопічні Сергія Лавриненка розкрилися ще більше, проте найреальніший шанс “розмочити” рахунок вони мали вже за результату 0:4.

Голи забивали Батюшин, Марлісон, Западня та Крисков.

Доповнення

Харків’яни завоювали четвертий виграш поспіль і з 19 балами стали 7-ми.

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