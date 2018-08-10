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Месси назначили новым капитаном "Барселоны"

Киев • УНН

 • 9131 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Многолетний лидер каталонской “Барселоны” Лионель Месси теперь получил новое назначение в клубе — он будет выводить команду на поле в качестве капитана, сообщает УНН со ссылкой на сайт “блаугранос”.

Месси назначили новым капитаном "Барселоны"

Капитанская повязка в аргентинца перешла от ветерана Андреса Иньесты, который ранее сменил клубную прописку и продолжит карьеру в японском ФК “Виссел Кобе”.

Также лучший бомбардир в истории “сине-гранатовых” будет иметь трех заместителей капитана — Серхио Бускетса, Жерара Пике и Роберто.

Примечательно, что все трое являются воспитанниками испанского гранда.

Заметим, что в прошлом сезоне Месси имел статус вице-капитана клуба.

Кроме того добавим, опытный 31-летний аргентинец в прошлом сезоне провел за каталонцев всего 54 встречи в которых забил 45 голов и сделал 18 ассистов.

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