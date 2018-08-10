Месси назначили новым капитаном "Барселоны"

Капитанская повязка в аргентинца перешла от ветерана Андреса Иньесты, который ранее сменил клубную прописку и продолжит карьеру в японском ФК “Виссел Кобе”.

Также лучший бомбардир в истории “сине-гранатовых” будет иметь трех заместителей капитана — Серхио Бускетса, Жерара Пике и Роберто.

Примечательно, что все трое являются воспитанниками испанского гранда.

Заметим, что в прошлом сезоне Месси имел статус вице-капитана клуба.

Кроме того добавим, опытный 31-летний аргентинец в прошлом сезоне провел за каталонцев всего 54 встречи в которых забил 45 голов и сделал 18 ассистов.