Месси назначили новым капитаном "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Многолетний лидер каталонской “Барселоны” Лионель Месси теперь получил новое назначение в клубе — он будет выводить команду на поле в качестве капитана, сообщает УНН со ссылкой на сайт “блаугранос”.
Капитанская повязка в аргентинца перешла от ветерана Андреса Иньесты, который ранее сменил клубную прописку и продолжит карьеру в японском ФК “Виссел Кобе”.
Также лучший бомбардир в истории “сине-гранатовых” будет иметь трех заместителей капитана — Серхио Бускетса, Жерара Пике и Роберто.
Примечательно, что все трое являются воспитанниками испанского гранда.
Заметим, что в прошлом сезоне Месси имел статус вице-капитана клуба.
Кроме того добавим, опытный 31-летний аргентинец в прошлом сезоне провел за каталонцев всего 54 встречи в которых забил 45 голов и сделал 18 ассистов.