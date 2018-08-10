Мессі призначили новим капітаном "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Багаторічний лідер каталонської “Барселони” Ліонель Мессі тепер отримав нове призначення в клубі — він буде виводити команду на поле в якості капітана, повідомляє УНН з посиланням на сайт “блаугранос”.
Капітанська пов’язка до аргентинця перейшла від ветерана Андреса Іньєсти, який раніше змінив клубну прописку та продовжить кар’єру в японському ФК “Віссел Кобе”.
Також найкращий бомбардир в історії “синьо-гранатових” буде мати трьох заступників капітана — Серхіо Бускетса, Жерара Піке і Роберто.
Примітно, що всі троє є вихованцями іспанського гранду.
Зауважимо, що в попередньому сезоні Мессі мав статус віце-капітана клубу.
Крім того додамо, досвідчений 31-річний аргентинець у минулій кампанії провів за каталонців загалом 54 зустрічі в яких забив 45 голів та зробив 18 асистів.