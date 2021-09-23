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Жители Рима сняли видео, как по улицам бродят дикие свиньи

Жители Рима сняли видео, как по улицам бродят дикие свиньи

Киев  •  УНН

 • 24611 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Жители Рима сняли на видео семейства диких свиней, которые гуляют по улицам города, что вызвало ожесточенные дебаты вокруг увеличения присутствия животных в итальянских городах, передает УНН ссылаясь на The Local.

Детали

Одно видео было снято на улице Виа Трионфале в северной части города. На кадрах можно увидеть примерно 12 кабанов, которые гуляют днем ​​по оживленной дороге между транспортными средствами.

“Местные службы заявили, что животные „полностью урбанизированы“ и „совсем не боятся“ пешеходов или интенсивного движения транспорта. Еще одно видео показывает семью кабанов, пойманных камерами видеонаблюдения, которые ночью бродят по улице в центре города в поисках пищи”, — сообщили в The Local.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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