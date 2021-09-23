Мешканці Рима зняли відео, як вулицями бродять дикі свині

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Одне відео було знято на вулиці Віа Тріонфале в північній частині міста. На кадрах можна побачити приблизно 12 кабанів, які гуляють днем ​​по жвавій дорозі між транспортними засобами.

"Місцеві служби заявили, що тварини "повністю урбанізовані" і "зовсім не бояться" пішоходів або інтенсивного руху транспорту. Ще одне відео показує сім'ю кабанів, спійманих камерами відеоспостереження, які вночі бродять по вулиці в центрі міста в пошуках їжі", - повідомили в The Local.

До речі

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньоб твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізації "Відкриті клітки".

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.