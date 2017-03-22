Жители Днепра в апреле смогут сдать непригодные ртутьсодержащие лампы и термометры
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В течение апреля жители Днепра смогут сдать отработанные ртутные лампы и сломанные градусники, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в Украине до сих пор не разработан порядок приема опасных отходов. Стратегия в Днепропетровской области разрабатывается с 2014 года, она предусматривала создание коммунального предприятия, которое бы принимало лампы у школ, детских садов, бюджетных учреждений и населения. Но пока такая стратегия не действует, общественные активисты взяли на себя решение этой проблемы.
"Выбрасывать лампы в бытовые контейнеры нельзя, потому что они опасны - в перегоревших лампах находятся опасные пары ртути, а если лампы хранились долго - в них ртуть метализируется. Она также опасна и для человека, и для окружающей среды", - сказала глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика.
Отмечается, что отработанные ртутные лампы будут принимать в течение апреля, по субботам, с 10:00 до 15:00. Бесплатно лампы будут принимать только от населения. Если человек сдает более 10 ламп, он должен предоставить паспортные данные. Лампа не должна быть разбита, так как в таком случае ее можно просто выбросить в контейнер для мусора - она уже свой вред нанесла.
Кроме того, в этих пунктах можно будет сдать и сломанные (но не разбитые) градусники.
Собранные лампы будут складывать в специальные контейнеры, а затем их передадут на утилизацию. Утилизировать лампы экологи будут по договору со специальной фирмой. Экологи планируют снять утилизацию на видео.
Сдать опасные отходы можно будет по следующим адресам:
- пр. Героев Майдана, 1;
- пр. Героев, вход в сквер;
- ж\м Тополь-2, кинотеатр "Сич";
- Донецкое шоссе, 4, возле пиццерии "Eco&Pizza";
- ж\м Приднепровск, возле райсовета.
Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.
При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.