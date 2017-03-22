Жители Днепра в апреле смогут сдать непригодные ртутьсодержащие лампы и термометры

Отмечается, что в Украине до сих пор не разработан порядок приема опасных отходов. Стратегия в Днепропетровской области разрабатывается с 2014 года, она предусматривала создание коммунального предприятия, которое бы принимало лампы у школ, детских садов, бюджетных учреждений и населения. Но пока такая стратегия не действует, общественные активисты взяли на себя решение этой проблемы.

"Выбрасывать лампы в бытовые контейнеры нельзя, потому что они опасны - в перегоревших лампах находятся опасные пары ртути, а если лампы хранились долго - в них ртуть метализируется. Она также опасна и для человека, и для окружающей среды", - сказала глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

Отмечается, что отработанные ртутные лампы будут принимать в течение апреля, по субботам, с 10:00 до 15:00. Бесплатно лампы будут принимать только от населения. Если человек сдает более 10 ламп, он должен предоставить паспортные данные. Лампа не должна быть разбита, так как в таком случае ее можно просто выбросить в контейнер для мусора - она ​​уже свой вред нанесла.

Кроме того, в этих пунктах можно будет сдать и сломанные (но не разбитые) градусники.

Собранные лампы будут складывать в специальные контейнеры, а затем их передадут на утилизацию. Утилизировать лампы экологи будут по договору со специальной фирмой. Экологи планируют снять утилизацию на видео.

Сдать опасные отходы можно будет по следующим адресам:

- пр. Героев Майдана, 1;

- пр. Героев, вход в сквер;

- ж\м Тополь-2, кинотеатр "Сич";

- Донецкое шоссе, 4, возле пиццерии "Eco&Pizza";

- ж\м Приднепровск, возле райсовета.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.