Мешканці Дніпра у квітні зможуть здати непридатні ртутьвмісні лампи та термометри
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Протягом квітня мешканці Дніпра зможуть здати відпрацьовані ртутні лампи та зламані градусники, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що в Україні досі не розроблено порядок прийому небезпечних відходів. Стратегія в Дніпропетровській області розробляється з 2014 року, вона передбачала створення комунального підприємства, яке б брало лампи у шкіл, дитячих садків, бюджетних установ і населення. Але поки така стратегія не діє, громадські активісти взяли на себе вирішення цієї проблеми.
“Викидати лампи в побутові контейнери не можна, тому що вони небезпечні — в недовго зберігаються перегорілих лампах знаходяться небезпечні пари ртуті, а якщо лампи зберігалися довго — в них ртуть металізується. Вона теж небезпечна і для людини, і для навколишнього середовища”, — сказала голова громадської ради при Державній екологічній інспекції в Дніпропетровській області Тетяна Лампика.
Зазначається, що відпрацьовані ртутні лампи прийматимуть протягом квітня, по суботах, з 10:00 до 15:00. Безкоштовно лампи будуть приймати тільки від населення. Якщо людина здає більше 10 ламп, вона має надати паспортні дані. Лампа не повинна бути розбита, тому що в такому випадку її можна просто викинути в контейнер для сміття — вона вже свою шкоду завдала.
Окрім того, у цих пунктах можна буде здати і зламані (але не розбиті) градусники.
Зібрані лампи будуть складати в спеціальні контейнери, а потім їх передадуть на утилізацію. Утилізувати лампи екологи будуть за договором зі спеціальною фірмою. Екологи планують зняти утилізацію на відео.
Здати небезпечні відходи можна буде за наступними адресами:
— пр. Героїв Майдану, 1;
— пр. Героїв, вхід в сквер;
— ж\м Тополя-2, кінотеатр Січ;
— Донецьке шосе, 4, біля піцерії “Eco & Pizza”;
— ж\м Придніпровськ, біля райради.
Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.
При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.