Жительница Житомирской области погибла в огне из-за курения

Как говорится в сообщении, на место происшествия выехали пожарные 29-го Государственного пожарного спасательного поста.

“Выяснилось, что одна часть дома была сильно задымлена. Очаг возгорания находился в жилой комнате – горел пол и домашние вещи. В 17:20 было возгорание локализовано. В соседней комнате на полу пожарные обнаружили погибшую 42-летнюю дочь хозяйки. Ее матери удалось спастись еще до прибытия подразделения ДСНС. Однако при попытке самостоятельного тушения пожара она получила ожоги лица и была госпитализирована медиками скорой помощи в больницу”, – сообщили в пресс-службе.

В 17:50 спасатели ликвидировали пожар. Им удалось не допустить распространения огня. Спасатели отметили, что вероятная причина возгорания – неосторожность при курении: со слов матери погибшей дочь курила в комнате, что и могло стать причиной пожара.

Напомним, в Ужгороде на улице Собранецкой произошла пожар в гостинице , во время которой из здания эвакуировали 42 человек.