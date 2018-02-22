Мешканка Житомирщини загинула у вогні через куріння
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вчора о 17:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в смт Довбиш Баранівського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, інформує УНН.
Як йдеться у повідомленні, на місце події виїхали вогнеборці 29-го Державного пожежного-рятувального поста.
“З’ясувалося, що одна частина будинку була сильно задимлена. Осередок займання знаходився у житловій кімнаті – горіла підлога та домашні речі. О 17:20 було загоряння локалізовано. У сусідній кімнаті на підлозі вогнеборці виявили загиблу 42-річну доньку господарки. ЇЇ матері вдалося врятуватися ще до прибуття підрозділу ДСНС. Однак при спробі самостійного гасіння пожежі вона отримала опіки обличчя та була госпіталізована медиками швидкої допомоги до лікарні”, – повідомили у прес-службі.
О 17:50 рятувальники ліквідували пожежу. Їм вдалося не допустити поширення вогню. Рятувальники зазначили, що ймовірна причина займання – необережність під час куріння: зі слів матері загиблої донька курила в кімнаті, що й могло стати причиною пожежі.
Нагадаємо, в Ужгороді на вулиці Собранецькій сталася пожежа в готелі, під час якої з будівлі евакуювали 42 осіб.