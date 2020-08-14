Меркель осудила насилие над протестующими в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила жестокость и насилие по отношению к мирным протестующим в Беларуси. Об этом сообщил в пятницу, 14 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, сообщается, что особую критику Меркель вызвало задержание тысяч участников мирных акций протеста и сообщение о недопустимом обращении с ними.
"Власти Беларуси следует немедленно и без всяких условий отпустить задержанных и обеспечить их права на свободу собраний и выражения мнений", пишет агентство, ссылаясь на Зайберта.
Мирное волеизъявление является правом каждого человека в демократическом государстве, напомнил официальный Берлин. Правительство ФРГ считает неприемлемым отношение белорусских властей к этому праву.
Напомним, ранее сегодня глава немецкой дипломатии Хайко Маас заявил, что Евросоюз на неформальной встрече министров иностранных дел в пятницу намерен значительно усилить давление на Беларусь на фоне продолжающихся в стране протестов.