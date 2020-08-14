Меркель засудила насильство над протестувальниками в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель засудила жорстокість і насильство по відношенню до мирних протестуючих в Білорусі. Про це повідомив в п'ятницю, 14 серпня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на DW.
Так, повідомляється, що особливу критику Меркель викликало затримання тисяч учасників мирних акцій протесту і повідомлення про неприпустиме поводження з ними.
"Владі Білорусі слід негайно і без будь-яких умов відпустити затриманих і забезпечити їх права на свободу зібрань та вираження думок", пише агенство, посилаючись на Зайберта.
Мирне волевиявлення є правом кожної людини в демократичній державі, нагадав офіційний Берлін. Уряд ФРН вважає неприйнятним ставлення білоруської влади до цього права.
Нагадаємо, раніше сьогодні глава німецької дипломатії Хайко Маас заявив, що Євросоюз на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у п'ятницю має намір значно посилити тиск на Білорусь на тлі триваючих в країні протестів.