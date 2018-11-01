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Меркель прокомментировала цены на газ для украинцев

Меркель прокомментировала цены на газ для украинцев

Киев  •  УНН

 • 20493 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинцы не должны думать, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу. Об этом во время встречи со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием и главами парламентских фракций заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает корреспондент УНН.

"Моя просьба, именно что касается цен на энергоносители - это вопрос контроверсионный и противоречивый, даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - заявила А.Меркель.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Это произошло одновременно с сообщением о достижении соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году, и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

Тариф на услуги ЖКХ на основе повышенной цены на газ в Киеве утвердят не ранее декабря.

Украинские Национальные Новости

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